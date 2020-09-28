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МВД Беларуси потратит $57 тысяч на новые диктофоны и видеокамеры

28.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Департамент финансов и тыла МВД закупает видео- и аудиооборудование на сумму в 148 тысяч 900 белорусских рублей.

Всего за эти деньги (около 57 тысяч долларов по нынешнему курсу) милиция планирует приобрести 92 видеокамеры и 54 диктофона, сообщает Еврорадио со ссылкой на сайт goszakupki.by.

В заявке указаны примерные модели камер, которые подойдут милиционерам. Приведённому описанию видеоустройств соответствуют цифровые видеокамеры “Panasonic HC-W580”, “Panasonic HC-V380” либо их аналоги. Это камеры, похожие на те, что так называемые “тихари” — сотрудники ОВД в гражданской одежде — используют на протестных акциях, чтобы снимать митингующих.

Также силовикам нужны модели подороже. Например, соответствуют заявкам камера “Sony Handycam FDR-AX53”, цена на которую колеблется в районе 3 тысяч рублей, и камера “Panasonic AG-UX180”, ориентировочная стоимость которой — около 6 тысяч рублей. “Panasonic AG-UX180” — это “модель премиум-класса серии UX”, поддерживающая профессиональные функции и отличающаяся техническими характеристиками “для самых взыскательных пользователей”. «Может, МВД решило завести бьюти-блог? Или записывать извинения правонарушителей теперь будут в качестве 4К? Также представителям МВД понадобилась экшн-камера наподобие “GoPro HERO5 Session”. Экшн-задержания и экшн-разгоны протестующих требуют соответствующего видеооборудования?», - задается вопросами издание.

16 сентября МВД отдельной заявкой также разместило тендер на покупку звукозаписывающего оборудования — от простых до профессиональных устройств.

 
 
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Департамент финансов и тыла МВД закупает видео- и аудиооборудование на сумму в 148 тысяч 900 белорусских рублей.
 
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