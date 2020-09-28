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Радина и Тихановская не сошлись во мнениях

28.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что "возможные экономические санкции западных стран в отношении Беларуси нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики", пишет kasparov.ru.





"Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения", — рассказала она.

В то же время, Тихановская считает необходимым принятие Западом санкций в отношении белорусских должностных лиц за случаи насилия cо стороны силовиков.

В свою очередь, главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина заявила о том, что именно экономические санкции заставят режим Лукашенко капитулировать.



"Помимо возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования, необходимо:

- введение экономических санкций, включая запрет за экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии;

- прекращение любой финансовой помощи государственным органам Беларуси;

- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями, особенно с предприятиями, где уничтожались стачечные комитеты и где преследовались участвовавшие в забастовках рабочие;

- максимальное сокращение и ограничение банковских и финансовых операций с государственными контрагентами, запрет на предоставление кредитов со стороны Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития;

- принятие мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам.

Принятие экономических мер против диктатуры также не отразится на благосостоянии белорусского народа, который сегодня и так страдает от нищеты, бесправия, репрессий и политического преследования захватившей власть банды. Но сможет заставить режим капитулировать в считанные недели", — заявила Наталья Радина.
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что "возможные экономические санкции западных стран в отношении...
 
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