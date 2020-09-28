







26 сентября Ромуальд Улан был задержан. Также задержаны еще четверо жителей Сморгони, Руслан Валюк (также выпустили), Василь Кашкель, Александр Наггело, Александр Будай, сообщил Улан.





Дома и в офисе Улана в одно время прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Эта техника нужна была предпринимателю для работы, теперь его бизнес парализован.





Ромуальд Улан рассказал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный на днях для пожилого тестя.





Предприниматель рассказал, что сотрудники милиции Сморгони возбудили уголовное дело по статье 188 УК Республики Беларусь за распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (Клевета). По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.





«Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда их увидел в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во „ВКонтакте“. В четверг я опубликовал эти фото, а сегодня пришли ко мне. Чувствовалось, что сотрудников милиции эти листовки очень задели», — говорит Ромуальд Улан.





Он находится в статусе подозреваемого, после обыска и допроса в РОВД его отпустили под подписку о невыезде.





«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4 с двух сторон. В 2003 году газета была закрыта, на то время в редакции работали 28 человек.



