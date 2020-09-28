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В подъезде дома Руммо появилась листовка с благодарностью специалисту за гражданскую позицию
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, белорусский специалист Александр Руммо ушел с поста главного тренера юношеской сборной Беларуси.
В подъезде дома Руммо появилась табличка с благодарностью за гражданскую позицию.
«Александр, мы вами гордимся. Гражданская позиция и солидарность — это самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо».
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Как сообщалось ранее, белорусский специалист Александр Руммо ушел с поста главного тренера юношеской сборной Беларуси.
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