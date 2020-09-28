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Malanka обещает, что к концу 2020 года в Беларуси будет 400 зарядных станций
Источник материала: Onliner
Сеть общественных зарядок для электромобилей Malanka сообщила итоги работы за первое полугодие 2020 года и озвучила актуальную статистику по количеству ЭЗС и электромобилей в Беларуси. С начала лета количество электромобилей в Беларуси выросло в два раза. Если в начале весны говорилось о том, в Беларуси чуть больше 400 электромобилей, то, по оценкам «Белоруснефти», в начале августа электромобилей в стране стало более 800.
Что касается зарядных станций, их, ожидаемо, больше всего в Минске — 171. В 2020 году в столице запланирована установка еще 110 «быстрых столбиков». Большинство из них будут расположены в центре города, вблизи торговых, развлекательных и культурно-спортивных сооружений. Однако в спальных районах столицы водители электрокаров также имеют возможность зарядки.
— Наша главная задача — обеспечивать комфорт водителям электромобилей удобным расположением заправочных станций. Возле торговых и развлекательных центров, на парковках супермаркетов, магазинов мы устанавливаем быстрые станции. Владелец электромобиля, приезжая в торговый центр, может подключить авто к зарядной станции и идти по своим делам. Когда владелец возвращается, электромобиль уже заряжен. Удобно и комфортно, — пояснил заместитель директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.
Кроме количества электрозаправочных станций, в «Белоруснефти» посчитали, на сколько киловатт заряжаются электромобили в месяц и сколько времени тратят на это. Так, в августе на станциях Malanka электромобили зарядились на 80 тыс. кВт·ч. Если же перевести сессии зарядки в часы, то в месяц на зарядку всех электромобилей ушло более 10 тыс. часов.
Что касается количества электрозаправочных станций в регионах, то здесь лидирует Брест и Брестская область. Там на этот год запланировано установить 15 электрозарядных станций. К концу года их количество в Брестской области вырастет до 34. На втором месте — Гродненская область, там в этом году планируется установить 11 ЭЗС. До конца года общее количество станций составит 27 штук.
Брестское и гродненское направление традиционно считаются одними из самых привлекательных в Беларуси, так как имеют туристический потенциал, и именно через эти области проходят самые оживленные международные трассы.
До конца года Malanka планирует установить еще быстрые ЭЗС во всех областях страны: в Витебской — две станции, Гомельской — десять ЭЗС, Могилевской — одна ЭЗС, Минской — семь. Таким образом, к сегодняшним 270 станциям во всей стране прибавятся еще более 150. И общее количество ЭЗС превысит 400 единиц. В компании отмечают, что упор сделан именно на развитие быстрых ЭЗС.
Сегодня Malanka способна обслуживать до 9000 электромобилей ежедневно.
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Сеть общественных зарядок для электромобилей Malanka сообщила итоги работы за первое полугодие 2020 года и озвучила актуальную статистику по количеству ЭЗС и...
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