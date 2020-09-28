Заброшенную церковь превратили в двухэтажный жилой дом

Источник материала: Onliner

С течением времени многим зданиям свойственно менять свои функции. Касается это и храмов, по тем или иным причинам уже ненужных живущему вокруг них населению. Одна из таких церквей, расположенных в небольшой деревушке Сопуэрта в Стране Басков, была спасена от разрушения и возвращена к жизни. Теперь там уютный жилой дом.

Миниатюрная церковь была построена во второй половине XVI века, а спустя два столетия подверглась перестройке в классическом духе с пристройкой колокольни. Однако уже долгое время здание фактически пустовало, медленно разрушаясь. Перед началом работ по реконструкции объекта он уже лишился даже крыши. Перед авторами проекта из Garmendia Cordero Arquitectos стояла задача не только восстановить историческое здание, но и приспособить его под новые функции, способные привнести в объем свежее дыхание.

















В процессе трансформации храм получил деревянную крышу, а внутреннее пространство было разделено на 2 уровня. Нижний этаж заняла гостиная зона и столовая, а кухня при этом разместилась в бывшем алтаре. Верхний уровень, собранный из деревянных конструкций, превращен в рабочий кабинет и спальню.















