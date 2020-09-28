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Белорусский институт придумал 3D-котлеты и мясное мороженое: на вид как обычное, на вкус — нет
Источник материала: Onliner
Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси представит мясное мороженое Ice meat на выставке «Продэкспо», которая начнется завтра. Сложно сказать, будет ли новинка принята к промышленному производству. По вкусу похоже на соленую колбасу. Цена низкой не будет.
— Разработка инновационная, будем завтра пробовать, приходите на выставку, — сообщили Onliner в институте. — Как это выглядит? Обычный фризер для производства мягкого мороженого. Накладывается в стаканчик.
Вкус? Как вам сказать... В составе есть мясо, мороженое соленое. В принципе, это не десерт, а закуска для жаркой погоды. По вкусу похоже на соленую колбасу. Если добавить розового красителя, то по цвету как варенка.
— Кто-нибудь из производителей готов забрать разработку в промышленность?
— От выработки идеи до производства в отрасли могут пройти годы. Посмотрите, какие колбасы появились: соевые, пшеничные... В мясном мороженом натуральные дорогие компоненты, поэтому стоит оно точно дороже импортного молочного мороженого.
БЕЛТА
Вторая любопытная разработка от этого же института — сухие смеси для 3D-печати кулинарных изделий и полуфабрикатов. В составе мясо (разный цвет дает свинина, говядина, курица), сухое молоко и «другие полноценные ингредиенты».
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Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси представит мясное мороженое Ice meat на выставке «Продэкспо», которая начнется завтра. Сложно сказать, будет ли...
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