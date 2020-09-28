Белорусский институт придумал 3D-котлеты и мясное мороженое: на вид как обычное, на вкус — нет

Источник материала: Onliner

Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси представит мясное мороженое Ice meat на выставке «Продэкспо», которая начнется завтра. Сложно сказать, будет ли новинка принята к промышленному производству. По вкусу похоже на соленую колбасу. Цена низкой не будет.

— Разработка инновационная, будем завтра пробовать, приходите на выставку, — сообщили Onliner в институте. — Как это выглядит? Обычный фризер для производства мягкого мороженого. Накладывается в стаканчик.

Вкус? Как вам сказать... В составе есть мясо, мороженое соленое. В принципе, это не десерт, а закуска для жаркой погоды. По вкусу похоже на соленую колбасу. Если добавить розового красителя, то по цвету как варенка.





— Кто-нибудь из производителей готов забрать разработку в промышленность?

— От выработки идеи до производства в отрасли могут пройти годы. Посмотрите, какие колбасы появились: соевые, пшеничные... В мясном мороженом натуральные дорогие компоненты, поэтому стоит оно точно дороже импортного молочного мороженого.

БЕЛТА цитирует пресс-релиз от НАН. Вот как в нем описывается новый продукт: «Мороженое представляет собой освежающий оригинальный полезный продукт, который идеально подходит для легкого перекуса. Инновационное мясное мороженое является высококачественным сбалансированным изделием благодаря наличию в его составе отборного мясного сырья и других полноценных ингредиентов. Такое мороженое придется по вкусу молодежи, детям, которые одновременно при употреблении любимых ими десертов смогут восполнить потребности организма в незаменимых микронутриентах, содержащихся в мясных продуктах, а также гурманам и ценителям продукции будущего».

Вторая любопытная разработка от этого же института — сухие смеси для 3D-печати кулинарных изделий и полуфабрикатов. В составе мясо (разный цвет дает свинина, говядина, курица), сухое молоко и «другие полноценные ингредиенты».



