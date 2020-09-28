МВД: вчера по стране задержаны свыше 350 человек (видео)

Источник материала: Onliner

Министерство внутренних дел сегодня обнародовало статистику по протестам в воскресенье. По данным ведомства, 27 сентября в стране зафиксированы 22 протестные акции. Точное число собравшихся в Минске не сообщается. Говорится только, что «количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными».

«Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны.

Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело, — отмечает МВД. — В Минске во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Также временно закрывались отдельные станции метро».

При этом общее число задержанных по стране превысило 350 человек. Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» сообщает о 380 задержанных.

МВД также отмечает, что на линию 102 в Минске «поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия».

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