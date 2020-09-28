Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на октябрь

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в октябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в трех точках), Партизанский проспект (на этот раз всего одна локация). На проспекте Победителей останется камера, также радары возвращаются на улицы Притыцкого и Маяковского.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения, км/ч 1—31 октября 7:00—3:00 Проспект Независимости, 200;

Партизанский проспект, 108;

МКАД, 53-й км 80 60 90 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 октября 21:00—3:00 Проспект Победителей — переулок Веснинка 80 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31 октября 21:00—3:00 Проспект Независимости, 99 60 60 1—31 октября 21:00—3:00 Проспект Независимости, 45 60 60 нечетные числа октября 21:00—3:00 Улица Притыцкого, 93 60 60 четные числа октября 21:00—3:00 Улица Маяковского, 16 60 60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)