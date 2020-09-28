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Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на октябрь
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили, где в октябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в трех точках), Партизанский проспект (на этот раз всего одна локация). На проспекте Победителей останется камера, также радары возвращаются на улицы Притыцкого и Маяковского.
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?
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В ГАИ Минска сообщили, где в октябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в...
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