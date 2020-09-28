|
28 сентября Украина открыла границы!
Источник материала: KYKY>
Хорошие новости: сегодня, 28 сентября, Украина сняла запрет на въезд иностранцев, который действовал на протяжении 30 дней из-за пандемии ковида.
Об этом
«Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», – сказал Демченко агентству Интерфакс-Украина.
Есть ли строгие правила въезда для беларусов?
По словам Демченко, с сегодняшнего дня у иностранцев на границе не буду требовать страхового полиса и также не будут просить их соблюдать карантин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошие новости: сегодня, 28 сентября, Украина сняла запрет на въезд иностранцев, который действовал на протяжении 30 дней из-за пандемии ковида. Об этом сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)