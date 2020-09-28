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28 сентября Украина открыла границы!

28.09.2020 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хорошие новости: сегодня, 28 сентября, Украина сняла запрет на въезд иностранцев, который действовал на протяжении 30 дней из-за пандемии ковида. 

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», – сказал Демченко агентству Интерфакс-Украина. 

Есть ли строгие правила въезда для беларусов? 

По словам Демченко, с сегодняшнего дня у иностранцев на границе не буду требовать страхового полиса и также не будут просить их соблюдать карантин. 

 
 
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Хорошие новости: сегодня, 28 сентября, Украина сняла запрет на въезд иностранцев, который действовал на протяжении 30 дней из-за пандемии ковида.  Об этом сообщил...
 
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