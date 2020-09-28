Не только приматы. Ученые доказали способность ворон к сознательному мышлению

Источник материала: Tut.by

Новое исследование показало, что вороны не просто умны, но и способны осознавать окружающий мир. Другими словами, у них есть субъективный опыт. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Science .





Это называется первичным или сенсорным сознанием, и ранее считалось, что им обладают только приматы.

«Результаты нашего исследования открывают новый взгляд на эволюцию сознания и ее нейробиологические ограничения», — сказал специалист по физиологии животных Андреас Нидер (Andreas Nieder) из Тюбингенского университета.

У неговорящих животных сложно определить сознание — способность осознавать себя и окружающий мир, осознавать то, что вы осознаете, и думать об этом знании. Это способствует решению проблем и принятию решений — и в обоих случаях ворона преуспевает.

Первичное сознание — это осознание восприятия мира в настоящем, а также в ближайшем прошлом и будущем. В первую очередь это связано с корой головного мозга приматов, сложной слоистой областью мозга млекопитающих.

Но мозг птиц устроен иначе, чем мозг приматов: он гладкий там, где мозг млекопитающих слоистый. Таким образом, даже несмотря на то, что врановые (семейство птиц, в которое входят вороны) невероятно умны, их способность пересечь границу сознательного мышления оставалась под вопросом.

Чтобы выяснить это, Нидер вместе с коллегами разработал эксперимент и проверил его на двух черных воронах (Corvus corone). Сначала птиц учили реагировать на визуальные раздражители. Им показывали экраны, на которых отображались огни. Если ворона видела вспышку, она должна была повернуть голову, чтобы показать, что да, она что-то заметила. Большинство огней можно было легко распознать, и вороны достоверно сообщали, что видели их.

Но некоторые огни были короткими и тусклыми, и их было гораздо труднее обнаружить. В этом случае вороны иногда сообщали, что видели сигналы, а иногда — нет. И вот здесь на сцену выходит субъективный сенсорный опыт.

Для эксперимента каждой из ворон показали примерно 20 тысяч сигналов, разделенных на десятки сеансов. Тем временем электроды, имплантированные в их мозг, регистрировали нейронную активность.

Когда вороны показывали «да» в ответ на визуальные стимулы, в интервале между видением света и выдачей ответа регистрировалась активность нейронов. А когда давался ответ «нет», такой повышенной активности нейронов не наблюдалось. Эта связь была настолько надежной, что можно было предсказать реакцию птицы, основываясь на активности ее мозга.

Полученные результаты показывают, что субъективные переживания не являются прерогативой исключительно приматов. Кроме того, сложный слоистый мозг млекопитающих — не обязательное условие для сознания. Возможно, что сходные когнитивные способности развивались независимо у птиц и у млекопитающих — это явление называется «конвергентная эволюция».

«Последние общие предки людей и ворон жили 320 миллионов лет назад, — говорит Андреас Нидер. — Возможно, что сознание возникло тогда и с тех пор передается по наследству. В любом случае способность к сознательному переживанию может быть реализована в мозге с различной структурой и независимо от коры головного мозга».

Теперь ученые хотят узнать, обладают ли животные также вторичным сознанием — то есть знают ли они о своей способности к познанию и накоплению информации.