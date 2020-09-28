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Был наполовину минчанином и не скрывал от жены романы и внебрачных детей. Чего мы не знали о Мастроянни

28.09.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Никуда я не вживаюсь — просто вхожу и играю», — именно так он всегда отвечал на вопрос: «как же вам удается так замечательно передавать характеры своих героев?». И это было действительно так: каким-то невероятным образом этот актер раз за разом проживал маленькие жизни на экране. Наверное, именно поэтому, несмотря на то, что возраст многих его работ перевалил за полсотни лет, Марчелло Мастроянни знают и любят во всем мире как непревзойденного профессионала. Сегодня, в день его рождения, вспоминаем этого великого итальянца.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marcello Mastroianni Daily®

 
 
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Марчелло Мастроянни знают и любят во всем мире как непревзойденного профессионала. Сегодня, в день его рождения, вспоминаем этого великого итальянца.
 
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