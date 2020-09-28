Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

Источник материала: Tut.by

Вчера Гвинет Пэлтроу отпраздновала свой день рождения — звезде исполнилось 48 лет. По этому случаю актриса опубликовала в своем инстаграме новое фото, которым удивила многих подписчиков: на снимке Гвинет позирует полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой, пишет Spletnik.

— Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения… Благодарю всех за поздравления! Также говорю спасибо чудесному маслу для тела Goop, которое заставляет меня думать, что я еще могу полностью раздеться перед камерой, — прокомментировала фото Пэлтроу, попутно прорекламировав очередной товар своей ЗОЖ-компании Goop, которая уже неоднократно оказывалась в центре скандалов.

В комментариях под снимком отписались многие звездные друзья Гвинет, в том числе Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Пэрис Хилтон и другие: они восхищались откровенным фото и поздравляли актрису с днем рождения.