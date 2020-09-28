Презентация не нужна. Новые флагманы Xiaomi раскрыли прямо перед анонсом

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых флагманских смартфонов — Mi 10T и Mi 10T Pro. Официальная презентация девайсов намечена на 30 сентября, но характеристики и дизайн устройств известны уже сейчас. Об этом сообщает GSMArena .





Оба аппарата получат поддержку 5G-сетей и схожий дизайн. Обычный Mi 10T оснастят экраном на 6,67 дюйма с IPS-матрицей, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20 к 9, а также разверткой в 144 Гц. Панель также будет соответствовать цветовому охвату DCI-P3. Сканер отпечатков встроят в клавишу питания на боковой грани, в активе также окажутся стереодинамики.

Процессором выступит Snapdragon 865. Оперативной и постоянной памяти соответственно 8 ГБ (LPDDR5) и 128 ГБ (UFS 3.1). Батарея — на 5000 мАч, с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки. Основная камера такая: 64 Мп + 13 Мп («ширик») + 5 Мп (макро). Фронтальный модуль — 20 Мп.

Старший Mi 10T Pro оснастят аналогичным экраном (6,67 дюйма, FHD+, 144 Гц) и аккумулятором (5000 мАч, 33 Вт). Сканер отпечатков пальцев установят на боковой грани, не откажутся и от пары динамиков со стереоэффектом.

Вариантов памяти окажется больше — 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Процессор такой же — Qualcomm Snapdragon 865. Камера чуть иная: 108 Мп (с оптической стабилизацией), 13 Мп (ультраширокоугольная) и 5 Мп (макро). Фронтальная идентичная — на 20 Мп.

Скорее всего, в Европе смартфоны будут продаваться по цене от 550 до 700 евро.

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