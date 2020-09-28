В Минске неизвестный в маске напал на обменник

Столичные следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 207 (Разбой) УК.





Как сообщается, 24 сентября к помещению одного из обменников во Фрунзенском районе подошел неизвестный.

«Дождавшись, когда кассир выйдет из пункта на перерыв, он подошел к ней и угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал передать имеющиеся в кассе деньги. Забежав обратно в помещение, работница банка нажала на тревожную кнопку. После чего мужчина скрылся с места происшествия», — отметили в СК.