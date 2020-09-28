«Поставить знак равенство между правдой и силой не получится. У власти есть сила, которая без правды превращается в насилие»

Преподаватели и сотрудники механико-математического факультета Белгосуниверситета записали обращение против лжи, насилия и беззакония.





Как сказано в обращении, «мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время».

Преподаватели отмечают, что поддерживают их стремление «быть честными, желание высказать свою позицию и отстоять право называть белое — белым, а красное — красным».

Под обращением подписались 67 человек.

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