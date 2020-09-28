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Дефицит счета текущих операций превысил 1 млрд долларов

28.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром сложились с дефицитом счета текущих операций 1,1 млрд долларов (3,9% ВВП), говорится в комментарии Нацбанка к платежному балансу.

Дефицит счета текущих операций превысил 1 млрд долларов

За аналогичный период прошлого года дефицит текущего счета составлял 0,8 млрд долларов или 2,7% ВВП.

По данным Нацбанка, рост дефицита текущего счета в этом году связан с двумя факторами.

«На формирование дефицита счета текущих операций оказали влияние отрицательное сальдо внешней торговли товарами и отрицательное сальдо первичных доходов», — сообщает Нацбанк.

Следует отметить, что дефицит счета текущих операций по итогам полугодия примерно такой же как за весь прошлый год (1,16 млрд долларов). В позапрошлом году в платежном балансе Беларуси наблюдался профицит текущего счета, который составлял 24,2 млн долларов.

Платежный баланс страны отражает соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей за границу. Счет текущих операций платежного баланса включает внешнеэкономические операции с экономическими ценностями. Под текущими операциями понимаются операции с товарами, услугами и доходами.

Дефицит платежного баланса по текущим операциям означает, что стране необходимо искать источники для его финансирования — привлекать займы, продавать активы. Для Беларуси многие годы был характерен высокий дефицит текущего счета платежного баланса. В 2007-2014 годах из-за роста цен на энергоносители, стимулирования внутреннего спроса дефицит текущего счета платежного баланса превышал 5%, в отдельные годы — 10% ВВП.

С 2015 года, когда власти стали ограничивать денежное предложение и обеспечивать ценовую стабильность, дефицит текущего счета стал постепенно уменьшаться. В 2017 году дефицит счета текущих операций платежного баланса составил 1,7% ВВП, по итогам 2018 года — профицит в размере 0,04% ВВП, в 2019 году — дефицит в размере 1,8% ВВП.

Международный валютный фонд рекомендует Беларуси проводить экономическую политику, при которой размер дефицита счета текущих операций не будет превышать 2% ВВП.

 
 
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За январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром сложились с дефицитом счета текущих операций 1,1 млрд долларов (3,9% ВВП), говорится в...
 
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