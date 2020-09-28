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Видеомост о взаимной торговле в ЕАЭС
28.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В период пандемии объем взаимной торговли сократился во всех странах Евразийского экономического союза и в первом полугодии 2020 года составил $24 млрд. Наибольший спад продемонстрировал Кыргызстан - на 25%, экспортные поставки в ЕАЭС составили только $219,5 млн, также наблюдалось сокращение экспортных поставок на территорию ЕАЭС: Армения - на 18% (объем экспорта - $273,5 млн), Казахстан - на 19,7% (объем экспорта - $2,39 млрд). Россия упала на 16% (объем экспорта - $15,18 млрд).
В то же время уже в июне во взаимной торговле стран ЕАЭС наметился определенный рост и по сравнению с маем она показала положительную динамику. Беларусь в этих условиях сумела меньше всех потерять в сокращении поставок на общий рынок.
Беларусь больше, чем кто-либо из партнеров, завязана на взаимной торговле: почти 50 процентов товарооборота страны приходится на партнеров в странах ЕАЭС и 50 процентов — на внешний контур.
Какие проблемы и пути их преодоления сейчас есть в вопросах торговли стран ЕАЭС?
Какие шаги предпринимаются Евразийской экономической комиссией по поддержке экспорта?
Как пандемия повлияла на ситуацию в торговле и какие пути выхода видит ЕЭК?
По каким направлениям сейчас ведет работу ЕЭК по увеличению торговли стран ЕАЭС как на внутреннем, так и на внешнем рынке?
© Sputnik / Виктор Толочко
На эти и другие вопросы в рамках онлайн-встречи ответит член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей СЛЕПНЕВ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 30 сентября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы Вы можете прислать:
p.antonov@sputniknews.com,
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
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В среду, 30 сентября, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан пройдет встреча с членом Коллегии...
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