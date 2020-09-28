Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной и смутила собственную дочь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу оригинально отметила 48-й день рождения: в своем Instagram звезда продемонстрировала подтянутое и полностью обнаженное тело.

Экс-супруга солиста группы Coldplay и муза голливудских режиссеров не перестает удивлять публику: Пэлтроу создала личный бренд с провокационными товарами, выпустила серию лекций о здоровом питании и завела блог о красоте, гармонии и эзотерике. Но не только творчество и таланты актрисы заслуживают внимания, что блондинка и продемонстрировала на радость многим поклонникам.

27 сентября Пэлтроу исполнилось 48 лет, что не помешало актрисе отметить его с "юношеским азартом": в своем Instagram звезда опубликовала откровенное фото, продемонстрировав точеное и полностью обнаженное тело.

"Ничего личного, просто мой костюм на день рождения", – скромно подписала снимок звезда.

Первой в комментариях к снимку высказалась 16-летняя дочка актрисы Эппл, которую явно смутил столь смелый поступок матери.

А вот подписчикам актрисы точно понравилась такая откровенность: поклонники оставили массу комплиментов форме Пэлтроу и отметили, что это лучший костюм на день рождения.

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