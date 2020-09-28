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МВД собирается потратить 57 тысяч долларов на покупку видеокамер и диктофонов

28.09.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Департамент финансов и тыла МВД закупает видео- и аудиооборудование почти на 149 тысяч белорусских рублей. За эти деньги (около 57 тысяч долларов по нынешнему курсу) милиция планирует приобрести 92 видеокамеры и 54 диктофона.

Заявка размещены на сайте госзакупок, пишет «Еврорадио».

В ней указаны примерные модели камер, которые подойдут милиционерам. Приведенному описанию видеоустройств соответствуют цифровые видеокамеры «Panasonic HC-W580», «Panasonic HC-V380» либо их аналоги. Это камеры, похожие на те, что сотрудники ОВД в гражданской одежде используют на протестных акциях, чтобы снимать митингующих.

Также силовикам нужны модели подороже. Например, соответствуют заявкам камера «Sony Handycam FDR-AX53», цена на которую колеблется в районе 3 тысяч рублей, и камера «Panasonic AG-UX180» ориентировочной стоимостью около 6 тысяч рублей. «Panasonic AG-UX180» — это «модель премиум-класса серии UX», поддерживающая профессиональные функции и отличающаяся техническими характеристиками «для самых взыскательных пользователей». Также представителям МВД понадобилась экшн-камера наподобие «GoPro HERO5 Session».

Представитель Департамента финансов Павел Силивончик сообщил «Еврорадио»,  что «камеры будут использоваться по прямому назначению. Для съемки».


 

 
 
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Департамент финансов и тыла МВД закупает видео- и аудиооборудование почти на 149 тысяч белорусских рублей. За эти деньги (около 57 тысяч долларов по нынешнему курсу)...
 
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