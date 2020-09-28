Обман зрения? МВД снова заявляет об уменьшении числа участников протестов





на вчерашней акции протеста в Минске





Белорусы протестуют уже почти два месяца. Самые массовые акции традиционно прошли в воскресенье в Минске и других областных городах. По данным и агентства Интерфакс, и портата TUT.by во вчерашнем протесте приняли участие не менее 100 тысяч человек.





"Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", – говорится в сообщении МВД.





В министерстве подсчитали, что во всех областных городах, кроме белорусской столицы, вышли от 5 до 220 человек. Количество митингующих в Минске не уточняется.





В сообщении ведомства говорится, что на телефон 102 поступали жалобы из-за данных акций, и правоохранители задерживали лишь самых активных протестующих. Всего за участие в несанкционированном митинге в милиции оказались более 350 человек.





"В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны", – рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





По информации следователей Гомельщины, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, против одного протестующего возбудили уголовное дело.





Напомним, что в Гомеле милиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые средства. В Минске оградили движение на проспекте Победителей и Независимости, временно закрылись отдельные станции метро, а сотовые операторы по требованию властей ограничили интернет-трафик.



