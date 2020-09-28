Глава МИД Латвии: Беларусь находится в патовой ситуации

tut.by Однако это не повод для стран ЕС отзывать своих послов из Минска . Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал в эфире латвийского телеканала LTV, передает





Эдгар Ринкевич заявил, что события в Беларуси достигли ситуации, которая в шахматах называется патовой: никто уже не может победить, но и проигрывать пока не хочет. Он пояснил, что, с одной стороны, белорусские протесты не прекращаются, а с другой — властная вертикаль в Беларуси продолжает быть устойчивой.





Глава латвийского МИД считает, что власти Беларуси получают серьезную политическую и экономическую помощь от России, а главной задачей ЕС и международного сообщества видит оказание максимальной поддержки белорусскому народу без вмешательства во внутренние дела нашей страны.





— Как бы мы ни хотели на эмоциях оказать поддержку, сделать еще больше, но эту ситуацию могут разрешить только сами белорусы, желательно без постороннего вмешательства, будь то Россия или какой-то другой игрок, — заявил Ринкевич.





Латвийский министр также заявил, что его страна не планирует отзывать своего посла из Беларуси, так как иностранные дипломатические представители могут сыграть серьезную роль в защите интересов граждан и встречах с представителями оппозиции, оставаясь в стране пребывания.





— Тем, кто может подумать, что на данный момент лучше всего было бы отозвать посла, показать еще один символический жест, я бы сказал, что с политической и практической точек зрения это был бы очень неправильный шаг. Послы ЕС должны оставаться в Минске и своими действиями на практике демонстрировать позицию, вместо того чтобы сидеть в своей столице и ничего не делать, — сказал Ринкевич.





Напомним, 16 сентября стало известно, что Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».





Согласно этому же решению Маркович был лишен своего дипломатического ранга.











