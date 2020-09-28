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В Минске на Форум регионов обсудили сохранение исторической правды о войне

28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в формате видеоконференции проходит Форум регионов. Одна из основных тем обсуждения – сохранение исторической правды о Второй мировой войне, передает «МИР 24».

Участники форума уверены: общие законы и открытая дискуссия помогут сохранить правдивую память о Великой Отечественной войне. На одной из секций форума политологи, историки, депутаты обеих стран обсуждали, как можно вместе противостоять историческим фальсификациям.

«К сожалению, мы сегодня имеем возможность наблюдать, как некоторые политические силы пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, уменьшить роль и значение советского народа в победе над фашизмом, а в некоторых случаях даже героизировать фашистских преступников и их пособников. Конечно же, мы не можем стоять в стороне от попыток фальсификации нашей истории. Мы обязаны сохранить для наших последующих поколений правду об этой войне. И здесь велика роль парламентов двух стран», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Всего на форуме организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям. Пройдет также совместное заседание деловых советов Беларуси и России



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Теги: Минск
 
 
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Участники мероприятия уверены: общие законы и открытая дискуссия помогут сохранить правдивую память о Великой Отечественной войне.
 
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