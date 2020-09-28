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В Минске на Форум регионов обсудили сохранение исторической правды о войне
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в формате видеоконференции проходит Форум регионов. Одна из основных тем обсуждения – сохранение исторической правды о Второй мировой войне, передает «МИР 24».
Участники форума уверены: общие законы и открытая дискуссия помогут сохранить правдивую память о Великой Отечественной войне. На одной из секций форума политологи, историки, депутаты обеих стран обсуждали, как можно вместе противостоять историческим фальсификациям.
«К сожалению, мы сегодня имеем возможность наблюдать, как некоторые политические силы
Всего на форуме организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям. Пройдет также совместное заседание деловых советов Беларуси и России
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Участники мероприятия уверены: общие законы и открытая дискуссия помогут сохранить правдивую память о Великой Отечественной войне.
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