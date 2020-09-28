К OLED и QLED добавились SLED-телевизоры

Источник материала: Onliner

Компания Realme анонсировала «первый в мире» 4K-телевизор со SLED-матрицей. По своим характеристикам она ближе к технологии QLED, однако вместо синего цвета (обычно) подсветка излучает красный, зеленый и синий — RGB. В первом случае дополнительные слои экрана изменяют поток для получения нужной гаммы, во втором нужный «набор» имеется изначально.





Это предотвращает так называемые утечки синего цвета, который маркетологи нередко называют вредным для зрения. Помимо этого, SLED позволяет добиться лучшей цветопередачи и снизить искажение цвета при более широком угле обзора.

Утверждается также, что охват цветового пространства NTSC составляет 108% против 70% у «обычных» телевизоров с LED-подсветкой. Также упоминается QLED компании Samsung, который уступает SLED в плане цветопередачи.