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К OLED и QLED добавились SLED-телевизоры
Источник материала: Onliner
Компания Realme
Это предотвращает так называемые утечки синего цвета, который маркетологи нередко называют вредным для зрения. Помимо этого, SLED позволяет добиться лучшей цветопередачи и снизить искажение цвета при более широком угле обзора.
Утверждается также, что охват цветового пространства NTSC составляет 108% против 70% у «обычных» телевизоров с LED-подсветкой. Также упоминается QLED компании Samsung, который уступает SLED в плане цветопередачи.
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 312 см, нагрузка: 150 кг, сетка, лестница
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 304 см, нагрузка: 150 кг, сетка, лестница
пружинный (каркасный) круглый, диаметр (диагональ): 140 см, нагрузка: 80 кг, сетка
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