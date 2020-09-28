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К OLED и QLED добавились SLED-телевизоры

28.09.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Realme анонсировала «первый в мире» 4K-телевизор со SLED-матрицей. По своим характеристикам она ближе к технологии QLED, однако вместо синего цвета (обычно) подсветка излучает красный, зеленый и синий — RGB. В первом случае дополнительные слои экрана изменяют поток для получения нужной гаммы, во втором нужный «набор» имеется изначально.

К OLED и QLED добавились SLED-телевизоры

Это предотвращает так называемые утечки синего цвета, который маркетологи нередко называют вредным для зрения. Помимо этого, SLED позволяет добиться лучшей цветопередачи и снизить искажение цвета при более широком угле обзора.

Утверждается также, что охват цветового пространства NTSC составляет 108% против 70% у «обычных» телевизоров с LED-подсветкой. Также упоминается QLED компании Samsung, который уступает SLED в плане цветопередачи.

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Компания Realme анонсировала «первый в мире» 4K-телевизор со SLED-матрицей. По своим характеристикам она ближе к технологии QLED, однако вместо синего цвета (обычно)...
 
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