Группа VAL «потеряла совесть» и место на «Евровидении» от Беларуси (видео)

Источник материала: Onliner

Если бы 2020-й шел как обычно, то дуэт VAL, победив на белорусском отборе, выступил бы на «Евровидении-2020», занял одно из мест и сейчас бы пожинал плоды славы или ее отсутствия. Но все пошло не по сценарию. А на днях события вылились в заочный конфликт: музыканты заняли протестную позицию, Белтелерадиокомпания протест не поддержала и заявила, что группа никуда уже не поедет в связи с потерей совести.

Сейчас Лера Грибусова и Влад Пашкевич отдыхают в Черногории. Там штормит море. И у всех штормит вместе с ним.

Перед отъездом музыканты дали интервью «про конфликты с артистами, организаторами и надежды на новую Беларусь». Текст прочитали в Белтелерадиокомпании и дали ответ в Telegram-канале ATN-news. В нем — неприкрытая обида и сорванные планы везти VAL на следующее «Евровидение-2021»: «...Номер для артистов должен был ставить режиссер победителя „Евровидения-2014“ Кончиты Вурст и номера Австрии на „Евровидении-2018“ (3-е место) Марвин Дитман, а педагогом по вокалу стать всем известный киприот Алекс Панайи. При этом Белтелерадиокомпания готова была оплатить работу специалистов, что вовсе необязательно по контракту. И это не говоря уже про многочисленные эфиры и дневники „Евровидения“, которые стали дополнительным пиаром для артистов.

Делали мы это все от души. Зря.

Прочитав интервью, хотим сказать только одно. Группа VAL уже и вправду не поедет на „Евровидение-2021“, и произойдет это не потому, что на БТ что-то „сломалось“ или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть».

VAL по этому поводу говорит, что причиной всему — активная гражданская позиция дуэта.

«Сказать, что мы сильно расстроены, самим же и обмануться. Когда мы делаем определенные шаги, мы понимаем их возможные последствия. Для нас такие понятия, как честь, порядочность, свобода, уважение, любовь и, самое главное, жизни людей, гораздо важнее, чем очередные личные преференции от какой-либо нынешней государственной организации. Мы сделали свой выбор. А БТ — свой», — написала Лера в FB.

В комментарии Onliner музыканты уточнили:

«Официального подтверждения о нашем участии в конкурсе 2021 года не было. В каждой стране все решает своя вещательная компания. Некоторые страны решили провести новые отборы, ссылаясь на то, что это крупные билетные проекты. У нас было так: неофициально говорили, что все будет хорошо, хотим сохранить прежнюю команду. Никто тогда не видел проблем. Но сейчас же они глобально появились! В нынешних условиях не можем сотрудничать с БТ, а они с нами.

Последний трек VAL вышел до выборов, но посвящен нашим переживаниям по поводу ситуации в стране, напряжению в воздухе. Все остальное, что мы обычно записывали, отложено до лучших времен», — рассказали артисты.