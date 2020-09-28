Снести 50 усадеб, чтобы построить высотки «плотнячком». Во Фрунзенском районе грядут перемены

Источник материала: Onliner

У администрации Фрунзенского района свои заботы. Здесь хотят услышать мнение минчан по вопросу внесения изменений в «Градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского». Известно, что этот треугольник «распланировали» еще давным-давно, более десяти лет назад. Но дальше планов дело не пошло, а тут еще в несостоявшиеся планы надо внести изменения. Так что же зовут обсудить?

Как заверяют чиновники, ПДП меняется для более целесообразного использования территории. Помимо этого, в квартале намечается прокладка линии скоростного трамвая, что потребует реконструкции ул. Пономаренко. Без жертв в таких случаях не обходится, так что частному сектору — приготовиться.





На сухом бюрократическом языке будущее выглядит так: «Детальным планом предлагается снос существующей усадебной застройки с установлением границ подзон разрешенного смешанного функционального использования с преимущественно жилыми территориями с параметрами высокоплотной (Жм-в) многоквартирной застройки; строительство нового участка ул. Гурского от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки, реконструкция сохраняемого южного отрезка ул. Гурского; реконструкция ул. Пономаренко с учетом перспективного строительства линии скоростного трамвая и формирование улично-дорожной сети проектируемого района с учетом предлагаемой проектом квартальной структуры; формирование застройки городского планировочного каркаса вдоль магистральной улицы Пономаренко с размещением нового многоквартирного жилищного строительства на сносе усадебной застройки».

В цифрах планы выглядят так: численность населения должна увеличиться с 0,3 тыс. человек до 4,6. При этом жители частного сектора «искореняются» под ноль, так как сносятся все 50 домов. Вместо них вырастут многоэтажки на 2000 квартир в сумме. Не забыли градостроители про социальную инфраструктуру — заложен детский сад, средняя школа, поликлиника, аптека и другие приятные объекты быта.

Извечный автомобильный вопрос будут решать за счет строительства паркингов. Ознакомиться с предложениями и посмотреть карты можно по ссылке .





Общественное обсуждение проекта состоится в период с 5 по 29 октября включительно. Экспозиция будет размещена в фойе 1-го этажа средней школы №38 (Минск, ул. Бельского, 59А) с 5 по 19 октября с 9:00 до 18:00. Презентация материалов проекта состоится 8 октября в 18:00 в актовом зале школы. Выразить свои замечания и предложения можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений с 5 по 19 октября включительно в фойе здания школы, а также их можно направить организатору общественного обсуждения — администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» по 29 октября включительно (почтовый адрес: 220073, г.Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 374-41-73, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).