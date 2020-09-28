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Рэпер Seryoga высказался о происходящем в Беларуси

28.09.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер Seryoga высказался о ситуации в Беларуси. Он считает, что насилие нужно осудить «с двух сторон», а все, кто хочет перемен, должны изучать экономику, политтехнологии, историю, геополитику. Об этом он рассказал в интервью сайту о рэпе The Flow.


Фото: instagram.com/seryogamusic

Рэпер сказал, что думает о происходящем в Беларуси достаточно много. Еще до выборов он давал интервью телеканалу «Дождь» — делал он это для того, чтобы «предотвратить смерть людей, не до конца понимающих ситуацию».

— Мы должны отдавать себе отчет: почти никто из нас не понимает, что происходит. Потому что надо всерьез заниматься политикой, чтобы понимать, что такое 2020 год для всего мира в целом и для каждого государства в частности. Что я могу сказать, чтобы никого не рассердить и не обидеть? Друзья мои, все мы хотим перемен! Очень важно понимать, каких именно перемен мы хотим. И если мы осуждаем насилие, мы должны осудить его с двух сторон.

Серега посетовал на то, что СМИ по всему миру устроены таким образом, что качественно возможно лишь одностороннее освещение. И вспомнил трагедию 1999 года на станции метро "Немига", когда погибли люди.

— Добрые, спокойные, мирные белорусы только из-за того, что пошел дождик с градом, не желая намокнуть, бросились к выходу метро и задавили насмерть 53 человека. 53 смерти! Во время самых масштабных и жесточайшим образом подавляемых массовых мирных протестов в стране в первый день не погиб ни один человек (первый человек погиб 10 августа, это второй день протестов. — Прим. TUT.BY). С большой натяжкой можно говорить о реальных человеческих жертвах в этот период, умер от сердечного приступа в Гомеле человек как будто — это трагедия, безусловно — но давайте сравним исторические итоги подобных уличных мероприятий в других странах: в эти дни должны были погибнуть сотни, даже тысячи людей (официально сообщалось о трех погибших. — Прим. TUT.BY). Но в эти дни не прозвучали сакральные выстрелы. По всей стране не нашлось ни одного чердака, ни одной крыши, ни одной форточки, ни одного подвального окошка, ни одного незарегистрированного ствола и ни одного снайпера, чтобы по методичке Джина Шарпа выстрелить в толпу — а достаточно было лишь одного такого триггера, чтобы началась реальная кровавая мясорубка и рухнуло государство.

Рэпер видит, что «устояла система и не погибли люди». Это, по его мнению, очень важно. Но также он считает, что пришло время менять систему и «мы все, кто хочет перемен, должны профессионально заняться матчастью»: изучать экономику, политтехнологии, историю, геополитику.

— Чтобы понимать, что происходит на этой арене со львами. А то спрашиваешь у людей: «Каких именно перемен вы хотите?» — они молчат. Поэтому ребята: хотите перемен, пожалуйста — собирайтесь в партию. Представляйте свои интересы. Это единственный выход, на мой взгляд.

На парирование журналиста, что такую партию власть никуда не пропустит, Пархоменко ответил, что пропустит, еще и как.

— Общество пришло к этому — исторически сейчас это нужно, необходимо. И все это понимают. Что произошло в Беларуси: народ победил. В чем он реально победил? Он наконец стал политически активным. Сейчас в обществе раскол — я говорил в интервью «Дождю», что даже у меня в семье люди по-разному голосовали.

При этом собеседник не ответил на вопрос, за кого голосовал он. И подчеркнул, что он не остается в стороне, его волнует ситуация в Беларуси. «Я стараюсь делать все, что возможно, для того, чтобы — еще раз подчеркну — не погибли люди».

 
Теги: Гомель
 
 
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Рэпер Seryoga высказался о ситуации в Беларуси. Он считает, что насилие нужно осудить «с двух сторон», а все, кто хочет перемен, должны изучать экономику,...
 
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