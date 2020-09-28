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VOKA организует трансляцию матча плей-офф квалификации Лиги Европы «Динамо Брест» — «Лудогорец»
Источник материала: Навiны
Футболисты клубов «Динамо Брест» и «Лудогорец» (Разград, Болгария) встретятся 1 октября на поле минского стадиона «Динамо» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Зрители не смогут присутствовать на встрече, однако смогут наблюдать за борьбой двух команд в эфире
Игра начнется в 21:00. Один из самых титулованных клубов Болгарии и единственный белорусский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках в этом сезоне, попытаются вырвать друг у друга возможность выйти в групповой этап Лиги Европы.
Предстоящий матч, как и большинство других в этом сезоне, пройдет без участия зрителей. Однако видеосервис
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Футболисты клубов «Динамо Брест» и «Лудогорец» (Разград, Болгария) встретятся 1 октября на поле минского стадиона «Динамо» в матче плей-офф квалификации Лиги...
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