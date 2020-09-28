Обсерватория по защите правозащитников осудила репрессии в отношении адвоката Людмилы Казак

Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), выразила глубокую обеспокоенность по поводу задержания и судебного преследования адвоката Людмилы Казак.



Источник: facebook.com/ludmila.kazak.7

Обсерватория поддерживает позицию лишенного регистрации белорусского правозащитного центра «Весна», который считает, что административное дело в отношении Казак было возбуждено для того, чтобы «помешать ее работе по делу Колесниковой и даже лишить ее статуса адвоката», отмечается в сообщении.

25 сентября Минский городской суд рассмотрел жалобу на решение суда Партизанского района Минска, избравшего арест в качестве меры пресечения в отношении Колесниковой. В результате своего задержания и судебного преследования в этот день Людмила Казак не смогла представлять свою подзащитную на этом заседании.

Обсерватория также напоминает, что 9 сентября были задержаны два других адвоката, которые участвовали в Координационном совете и защите его членов, — Максим Знак и Илья Салей. Они обвиняются по ч. 3 статьи 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) и оба находятся в СИЗО № 1 Минска. В знак протеста против обвинений Максим Знак голодает уже 10-й день .

Обсерватория призывает власти Беларуси «гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность» Людмилы Казак, Максима Знака и Ильи Салея, а также немедленно освободить последних.

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