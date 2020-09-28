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Обсерватория по защите правозащитников осудила репрессии в отношении адвоката Людмилы Казак
Источник материала: Навiны
Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), выразила глубокую обеспокоенность по поводу задержания и судебного преследования адвоката Людмилы Казак.
Обсерватория поддерживает позицию лишенного регистрации белорусского правозащитного центра «Весна», который считает, что
25 сентября Минский городской суд рассмотрел жалобу на решение суда Партизанского района Минска, избравшего арест в качестве меры пресечения в отношении Колесниковой. В результате своего задержания и судебного преследования в этот день Людмила Казак не смогла представлять свою подзащитную на этом заседании.
Обсерватория также напоминает, что 9 сентября были задержаны два других адвоката, которые участвовали в Координационном совете и защите его членов, — Максим Знак и Илья Салей. Они обвиняются по ч. 3 статьи 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) и оба находятся в СИЗО № 1 Минска. В знак протеста против обвинений Максим Знак
Обсерватория призывает власти Беларуси «гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность» Людмилы Казак, Максима Знака и Ильи Салея, а также немедленно освободить последних.
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Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), выразила...
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