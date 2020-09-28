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Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской
Источник материала: Навiны
Акция солидарности с Беларусью прошла в воскресенье, 27 сентября, в Денвере — столице штата Колорадо.
Народную инаугурацию Светланы Тихановской организовала белорусская община, к которой присоединились местные жители.
Акция прошла у здания Капитолия, где проводит свои заседания Генеральная ассамблея Колорадо и где располагается офис губернатора штата.
Фото
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Акция солидарности с Беларусью прошла в воскресенье, 27 сентября, в Денвере — столице штата Колорадо.
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