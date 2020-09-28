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Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

28.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акция солидарности с Беларусью прошла в воскресенье, 27 сентября, в Денвере — столице штата Колорадо.

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

Народную инаугурацию Светланы Тихановской организовала белорусская община, к которой присоединились местные жители.

Акция прошла у здания Капитолия, где проводит свои заседания Генеральная ассамблея Колорадо и где располагается офис губернатора штата.

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

Фотофакт. Белорусы Денвера провели народную инаугурацию Светланы Тихановской

 

 

Фото Алексея Колесникова

 
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Акция солидарности с Беларусью прошла в воскресенье, 27 сентября, в Денвере — столице штата Колорадо.
 
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