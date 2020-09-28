Биржа: доллар и евро серьезно выросли на торгах в понедельник

Американская и европейская валюты серьезно укрепились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 сентября.





Три основные иностранные валюты первые на этой неделе сессии завершили со следующими показателями:

доллар — 2,6264 белорусского рубля (+0,0272 пункта);

евро — 3,057 белорусского рубля (+0,0251 пункта);

российский рубль — 3,3365 белорусского рубля за 100 российских (-0,0448 пункта).

На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, укрепили свои позиции , три другие — падают уже третью неделю подряд.