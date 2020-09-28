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Биржа: доллар и евро серьезно выросли на торгах в понедельник
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты серьезно укрепились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 сентября.
Три основные иностранные валюты первые на этой неделе сессии завершили со следующими показателями:
На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром
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Американская и европейская валюты серьезно укрепились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 сентября.
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