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Биржа: доллар и евро серьезно выросли на торгах в понедельник

28.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты серьезно укрепились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 сентября.

Биржа: доллар и евро серьезно выросли на торгах в понедельник

Три основные иностранные валюты первые на этой неделе сессии завершили со следующими показателями:

  • доллар — 2,6264 белорусского рубля (+0,0272 пункта);
  • евро — 3,057 белорусского рубля (+0,0251 пункта);
  • российский рубль — 3,3365 белорусского рубля за 100 российских (-0,0448 пункта).

На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byукрепили свои позиции, три другие — падают уже третью неделю подряд.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром сложились с дефицитом счета текущих операций 1,1 млрд долларов (3,9% ВВП)

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Американская и европейская валюты серьезно укрепились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 сентября.
 
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