Акция солидарности с Беларусью прошла в голландском Утрехте

В воскресенье, 27 сентября, белорусская община Нидерландов организовала в Утрехте акцию народной инаугурации Светланы Тихоновской.

В акции солидарности с Беларусью приняло участие около ста человек. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси.































