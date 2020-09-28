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Акция солидарности с Беларусью прошла в голландском Утрехте
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 27 сентября, белорусская община Нидерландов организовала в Утрехте акцию народной инаугурации Светланы Тихоновской.
В акции солидарности с Беларусью приняло участие около ста человек. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси.
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В воскресенье, 27 сентября, белорусская община Нидерландов организовала в Утрехте акцию народной инаугурации Светланы Тихоновской.
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