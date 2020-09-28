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Военный конфликт в Карабахе – фото

28.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стороны конфликта - Армения и Азербайджан - обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников. 

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанский город Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан. 

© Photo : МИД Беларуси
Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе: что нужно знать

Армения еще накануне объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

 
 
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром в минувшее воскресенье - смотрите кадры с места событий в фотоленте Sputnik.
 
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