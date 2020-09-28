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"Турецкий фактор не исключен": Тиханский о конфликте в Нагорном Карабахе
28.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тиханский: конфликт в Нагорном Карабахе - результат затягивания переговоров и "ура-патриотизм"!
Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются, стороны конфликта сообщают о серьезных потерях. Прокомментировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия мы попросили известного эксперта, профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского.
"Затягивание переговоров по Нагорному Карабаху со стороны Армении и "ура-патриотизм" в Азербайджане стали причиной эскалации длительного конфликта с переходом в военную фазу. Нельзя исключать и турецкий фактор. Турция проводит активные действия по созданию своих военных баз в Азербайджане, а Эрдоган на последней сессии Генассамблеи ОООН высказался о том, что самым неприятным фактором Закавказья является само существование Армении как "террористического" государства. Остается констатировать то, что нынешняя фаза конфликта ― самая серьезная с 1994 года", ― отметил эксперт.
Министерство обороны Армении
Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе
В свою очередь Минобороны Армении заявило, что армянские силы сбили в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, это стало реакцией на действия ВС Азербайджана.
Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Обстоятельства Нагорно-Карабахского конфликта прокомментировал известный военный аналитик Александр Тиханский.
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