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"Турецкий фактор не исключен": Тиханский о конфликте в Нагорном Карабахе

28.09.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Тиханский: конфликт в Нагорном Карабахе - результат затягивания переговоров и "ура-патриотизм"!

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются, стороны конфликта сообщают о серьезных потерях. Прокомментировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия мы попросили известного эксперта, профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского.

"Затягивание переговоров по Нагорному Карабаху со стороны Армении и "ура-патриотизм" в Азербайджане стали причиной эскалации длительного конфликта с переходом в военную фазу. Нельзя исключать и турецкий фактор. Турция проводит активные действия по созданию своих военных баз в Азербайджане, а Эрдоган на последней сессии Генассамблеи ОООН высказался о том, что самым неприятным фактором Закавказья является само существование Армении как "террористического" государства. Остается констатировать то, что нынешняя фаза конфликта ― самая серьезная с 1994 года", ― отметил эксперт. 

Министерство обороны Армении
Обострение конфликта в Нагорном Кахарабахе – главное к вечеру воскресенья

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось рано утром в воскресенье. По версии Минобороны Азербайджана, около шести утра по местному времени вооруженные силы Армении "осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артобстрелу подвергся ряд населенных пунктов, в том числе столица ― Степанакерт. 

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что армянские силы сбили в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, это стало реакцией на действия ВС Азербайджана.

Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Обстоятельства Нагорно-Карабахского конфликта прокомментировал известный военный аналитик Александр Тиханский.
 
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