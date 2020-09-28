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Светлана Алексиевич уехала из Беларуси, но пообещала вернуться
Источник материала: KYKY>
Нобелевский лауреат и член президиума КС Светлана Алексиевич сегодня утром улетела в Германию. Как
«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала TUT.by Татьян, пощница Алексиевич.
На вопрос, когда Светлана вернется, Татьяна ответила, что это решение будет зависеть от самочувствия Алексиевич.
О каком уголовном деле речь?
О деле, которое завели против КС по статье 361 Уголовного кодекса – призывы к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Вначале создания КС в его президиум входили семь человек. Сейчас из них трое – Лилия Власова, Мария Колесникова, Максим Знак – в тюрьме, еще трое – Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Светлана Алексиевич – за границей. На свободе и в Беларуси остается только член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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Нобелевский лауреат и член президиума КС Светлана Алексиевич сегодня утром улетела в Германию. Как пишет TUT.by, отъезд писательницы никак не связан с уголовным...
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