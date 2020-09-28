Светлана Алексиевич уехала из Беларуси, но пообещала вернуться

Источник материала: KYKY

Нобелевский лауреат и член президиума КС Светлана Алексиевич сегодня утром улетела в Германию. Как пишет TUT.by, отъезд писательницы никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала TUT.by Татьян, пощница Алексиевич.

На вопрос, когда Светлана вернется, Татьяна ответила, что это решение будет зависеть от самочувствия Алексиевич.

О каком уголовном деле речь?

О деле, которое завели против КС по статье 361 Уголовного кодекса – призывы к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Вначале создания КС в его президиум входили семь человек. Сейчас из них трое – Лилия Власова, Мария Колесникова, Максим Знак – в тюрьме, еще трое – Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Светлана Алексиевич – за границей. На свободе и в Беларуси остается только член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.