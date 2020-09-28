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Люди делятся в интернете, кем они успели поработать. Это вдохновит, если ваша профессия надоела

28.09.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter на днях начался любопытный флешмоб. Люди стали делиться, на каких должностях они успели поработать в своей жизни. Это очень вдохновляющие посты, которые доказывают: если хочешь что-то поменять, стоит просто сделать шаг навстречу своей мечте.

Запустила флешмоб 23-летняя Виктория из Владивостока. Несмотря на юный возраст, список «в трудовой» у девушки внушительный.

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