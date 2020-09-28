Xiaomi показала два телевизора OLED на 82 дюйма. Цена - от 1465 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила два телевизора диагональю в 82 дюйма — Mi TV Lux и Mi TV Lux Ultra. Они оснащаются OLED-экранами, пишет FoneArena .





Первый ТВ — Mi TV Lux — может похвастаться OLED-экраном разрешения 4K с пиковой яркостью в 1000 нит. В активе также охват в 93% цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Время отклика панели составляет 6,5 миллисекунды (важно для геймеров).

ТВ работает на процессоре MediaTek MT9650, оснащается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. ОС — на базе собственной оболочки Patchwall. ТВ поддерживает функции ALLM и VRR — опять же, важны для геймеров — а также Dolby Atmos и DTS. В активе два динамика по 12,5 Вт и еще два по 15 Вт.

Цена в Китае — 1465 долларов.





Mi TV Lux Ultra — премиальная версия ТВ с экраном OLED и разрешением 8K. Эта панель охватывает 98% пространства DCI-P3 и может похвастаться пиковой яркостью в 2000 нит. Разумеется, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Процессор — Novatek 7268, памяти — 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной. В активе также восемь динамиков (каждый по 10 Вт, нужны для более точного воспроизведения низких, средних и высоких частот). Есть Dolby Atmos, DTS audio и Dolby Audio.

Цена в Китае — 7330 долларов.

Ниже — цены других телевизоров Xiaomi: