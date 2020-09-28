На трассе М3 Lada насмерть сбила мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля под Бегомлем. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Смертельный наезд произошел 26 сентября, около 22.00. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Lada ехал по трассе М3 Минск — Витебск и на 89-м километре дороги сбил 50-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.