ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе М3 Lada насмерть сбила мужчину

28.09.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля под Бегомлем. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Смертельный наезд произошел 26 сентября, около 22.00. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Lada ехал по трассе М3 Минск — Витебск и на 89-м километре дороги сбил 50-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельный наезд произошел 26 сентября, около 22.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Группа VAL «потеряла совесть» и место на «Евровидении» от Беларуси (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика