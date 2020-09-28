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На трассе М3 Lada насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля под Бегомлем. Об этом
Смертельный наезд произошел 26 сентября, около 22.00. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Lada ехал по трассе М3 Минск — Витебск и на 89-м километре дороги сбил 50-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 26 сентября, около 22.00.
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