Суд вынес приговор мошенникам, завладевшим квартирами минчан

Источник материала: Tut.by

Суд Советского района Минска вынес приговор мужчине и женщине, которые завладели квартирами социально неблагополучных людей. Об этом сообщает Верховный суд. Мошенники покупали им алкоголь и давали деньги и, судя по всему, те отказались от своего жилья.





Сообщается, что мужчина И. по предварительному сговору с сентября 2013 года по январь 2019 года умышленно завладел имуществом 5 потерпевших на общую сумму 166 300 рублей и 126 400 долларов путем злоупотребления доверием хозяев. Он покупал этим людям еду, алкоголь и давали незначительные суммы денег.

Сообщается также, что мужчина И. и женщина Б. по предварительному сговору с декабря 2015 года по январь 2019 года умышленно завладели имуществом 5 потерпевших на общую сумму 126 863 рублей и 64 000 долларов путем злоупотребления доверием хозяев. Они покупали этим людям еду, алкоголь и давали незначительные суммы денег.

В итоге суд признал И. виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в крупном размере, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Обвиняемая Б. признана виновной в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в крупном размере, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.