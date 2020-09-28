Василий Хомутовский рассказал о жестокости, которую видел в Бресте своими глазами

Источник материала: Tut.by

Экс-тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал в интервью YouTube-каналу «Жизнь-малина» о том, как рос в семье милиционера и сам мечтал поступить в Академию в МВД, а также осудил жестокость силовиков и насилие в отношении мирных граждан.





«Когда человек не гордится своей работой, он служит не за совесть, а за страх»

— Я сам сын милиционеров. И слава богу, мои родители уже на пенсии, потому что я не знаю, как бы они сейчас чувствовали себя в этой системе. Отец по состоянию здоровья ушел со службы в звании майора. Наверное, у родителей сейчас просто было бы перевернуто сознание. Сейчас отец с мамой находятся в легком шоке от происходящего вокруг.

В детстве я был горд, что мой отец милиционер, что он служит закону и защищает людей. Я хотел идти по стопам отца и, если бы не стал профессионально заниматься футболом, мечтал [бы и дальше] о милиции. Даже когда я уже играл за «Стяуа-Бухарест», спрашивал, есть ли возможность заочно поступить в Академию МВД. Это была детская голубая мечта. Отец для меня всегда был примером.

Но после того, что я увидел 9, 10, 11 августа и продолжаю видеть до сих пор — когда [сотрудники силовых ведомств] прячут лица в маски, снимают знаки отличия, надевают кепки, не представляются перед гражданами, которые ничего не нарушают и соблюдают Конституцию — мне стало интересно: захотят ли дети этих сотрудников идти по стопам отцов? Я считаю, когда человек не гордится своей работой, он служит не за совесть, а за страх.

На вопрос, что бы футбольный тренер хотел сегодня сказать Юрию Караеву, если бы была такая возможность, Хомутовский ответил:

— Я бы сказал, что вы убили мою мечту поступить в Академию милиции по окончании школы. И еще сказал бы, что милиция должна защищать свой народ, а не выполнять преступные приказы.

«Люди показали характер: как бы их ни провоцировали — они не отвечали силой»

Хомутовский также рассказал про жестокость, которую он своими глазами наблюдал в первые дни после выборов.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— 9 августа я был в Бресте. Я живу в центре, где стоит памятник Тысячелетия. И прямо возле моего дома летали светошумовые гранаты. Я вышел из подъезда, хотя можно было просто открыть окно, чтобы посмотреть, что происходит.

Встал в арке у своего дома (таких, как я, любопытных, было еще полдома) и смотрел, что творилось на пересечении улиц Гоголя и Советской. Видел, что в людей кидали светошумовые гранаты, людей хватали, паковали — даже не в автозаки, а в микробусики, еще с номерами. Паковали просто за то, что они вышли. И я лично был свидетелем этого.

Но я скажу, что мне не было страшно. Я просто стоял и спрашивал у себя, зачем они так поступают с людьми, у которых нет в руках оружия — только бело-красно-белые флаги. При этом люди показали свой характер: как бы их не провоцировали — они не отвечали силой.

— После 9−10 августа страна консолидировалась, — заметил Хомутовский. — За это [страшные события] спасибо не скажешь. Но они сподвигли всех нас, тех, кто никогда раньше не интересовался политикой, объединиться. Произошло единение страны, народа. Кто бы что ни говорил про кукловодов и манипуляторов, я не соглашусь. Конечно, есть те, кто не поддерживают [протесты]. Это нормально. Но я видел людей, [которые выходят]. Как будто всплыла генетическая память — как говорят, гены пальцем не раздавишь.