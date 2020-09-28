Глава МИД Латвии: события в Беларуси перешли в патовую ситуацию

Источник материала: Ежедневник

Ранкевич подчеркнул, что в сложившейся ситуации «реально могут решить только сами белорусы».

События в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может одержать победу, но и проигрывать не хочет. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского телевидения, пишет DELFI.

По мнению Ранкевича, белорусские власти сегодня получают «большую политическую и экономическую поддержку из России».

При этом, Евросоюз должен поддержать белорусских граждан, не вмешиваясь во внутренние дела государства, считает политик.

