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Глава МИД Латвии: события в Беларуси перешли в патовую ситуацию
28.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ранкевич подчеркнул, что в сложившейся ситуации «реально могут решить только сами белорусы».
События в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может одержать победу, но и проигрывать не хочет. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского телевидения, пишет DELFI.
По мнению Ранкевича, белорусские власти сегодня получают «большую политическую и экономическую поддержку из России».
При этом, Евросоюз должен поддержать белорусских граждан, не вмешиваясь во внутренние дела государства, считает политик.
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Ранкевич подчеркнул, что в сложившейся ситуации «реально могут решить только сами белорусы».
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