Меркель тайно посещала Навального в клинике в Берлине

Источник материала: Ежедневник

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в клинике в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в клинике в Берлине. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel, а потом подтвердил сам политик.

Меркель тайно посетила Навального, когда тот проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», написал 28 сентября Der Spiegel, не указывая источник информации. Издание подчеркнуло, что таким образом канцлер продемонстрировала солидарность правительства Германии с Навальным.

После публикации информацию о визите канцлера подтвердил и Навальный, подчеркнув, что встречу не стоит называть тайной.

«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал политик в Twitter.