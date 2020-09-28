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Меркель тайно посещала Навального в клинике в Берлине
28.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в клинике в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в клинике в Берлине. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel, а потом подтвердил сам политик.
Меркель тайно посетила Навального, когда тот проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», написал 28 сентября Der Spiegel, не указывая источник информации. Издание подчеркнуло, что таким образом канцлер продемонстрировала солидарность правительства Германии с Навальным.
После публикации информацию о визите канцлера подтвердил и Навальный, подчеркнув, что встречу не стоит называть тайной.
«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал политик в Twitter.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционного политика Алексея Навального в клинике в Берлине.
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