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Евросоюз расширяет санкции против России за Крым

28.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против РФ за участие в строительстве Крымского моста.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС европейский дипломатический источник.

"Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, - сообщил он. - Официальное решение будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры".

Письменная процедура принятия решений в Совете ЕС на министерском уровне запускается после согласования решения и отсутствия каких-либо возражений в Совете постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР). Данная процедура является технической и не предусматривает дискуссии. Санкции вступят в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

 
 
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Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против РФ за участие в строительстве Крымского моста.
 
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