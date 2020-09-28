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"Белавиа" отменила рейсы в Баку из-за военного положения

28.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белавиа» временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане



«Пока отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Азербайджане и надеемся, что все скоро наладится, но пока рейсы отменены на эту неделю. Отмена произошла в связи с решением азербайджанской стороны [о военном положении]», - сообщили БелТА в пресс-службе авиакомпании.
 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
 
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