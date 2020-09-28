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Николай Сигневич возвращается в борисовский БАТЭ
Источник материала: Партизан
Белорусский нападающий Николай Сигневич вернется в БАТЭ.
Об этом сообщает журналист Владислав Татур.
Последнее место работы Сигневича — подмосковные "Химки". В российском клубе белорус провел 17 дней и сыграл три матча.
Сигневич покинул БАТЭ в 2018 году.
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/368033
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Белорусский нападающий Николай Сигневич вернется в БАТЭ.
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