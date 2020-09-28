ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одного спортивного журналиста отправили на Окрестина

28.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко осужден на 15 суток

Бывший журналист изданий «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.

Журналист осужден на 15 суток. Чешко был задержан 24 сентября.

Ранее он подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко осужден на 15 суток
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску аўтамабіль перавозіў трактар і зачапіў стралой кантактную сетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика