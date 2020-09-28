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Светлана Алексиевич уехала из Беларуси

28.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич в понедельник, 28 сентября уехала из Беларуси в Германию.

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси
Ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила TUT.BY помощница писательницы Татьяна Тюрина.

— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала Татьяна.

— То есть ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета? Это не эмиграция?

— Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — пояснила Татьяна.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и недавно вышелших на свободу после 25 суток ареста член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Когда Светлана Алексиевич какое-то время одна представляла Президиум Координаоционного совета, ей также поступали странные звонки по телефону и какие-то люди пытались попасть к ней в квартиру. 

Тогда по просьбе писательницы к ней приехали журналисты, а также дипломаты европейских стран, которые некоторе время дежурили у нее в квартире. В итоге звонки прекратились.
 
 
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Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич в понедельник, 28 сентября уехала из...
 
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