Светлана Алексиевич уехала из Беларуси

TUT.BY помощница писательницы Татьяна Тюрина. Ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснилапомощница писательницы Татьяна Тюрина.





— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала Татьяна.





— То есть ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета? Это не эмиграция?





— Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — пояснила Татьяна.





Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.





По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.





Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и недавно вышелших на свободу после 25 суток ареста член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.





Когда Светлана Алексиевич какое-то время одна представляла Президиум Координаоционного совета, ей также поступали странные звонки по телефону и какие-то люди пытались попасть к ней в квартиру.





Тогда по просьбе писательницы к ней приехали журналисты, а также дипломаты европейских стран, которые некоторе время дежурили у нее в квартире. В итоге звонки прекратились.