Рапота: Москва и Минск ведут работу по сближению экономических моделей двух стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Документы, которые позволят сделать более схожими экономические модели России и Беларуси, разрабатывают в настоящее время эксперты обеих стран, рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на VII форуме регионов в Минске, пишет «Парламентская газета».

По его словам, для формирования единого экономического пространства нужно обеспечить схожесть экономических моделей двух стран, развитие кооперационных связей, наличие совместных предприятий, рост товарооборота, а также ликвидацию торговых барьеров и сотрудничество в научной сфере.

«Различия в экономических моделях не позволили решить задачу создания транснациональных промышленных предприятий путем слияния некоторых из них», – подчеркнул Рапота.

Он пояснил, что речь идет о химических, радиоэлектронных, приборостроительных и машиностроительных компаниях.

Работа добавил, что сейчас идет разработка и принятие правовых документов, которые сделают более схожими экономические модели двух стран.