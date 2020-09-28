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Рапота: Москва и Минск ведут работу по сближению экономических моделей двух стран
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Документы, которые позволят сделать более схожими экономические модели России и Беларуси, разрабатывают в настоящее время эксперты обеих стран, рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на VII форуме регионов в Минске, пишет
По его словам, для формирования единого экономического пространства нужно обеспечить схожесть экономических моделей двух стран, развитие кооперационных связей, наличие совместных предприятий, рост товарооборота, а также ликвидацию торговых барьеров и сотрудничество в научной сфере.
Он пояснил, что речь идет о химических, радиоэлектронных, приборостроительных и машиностроительных компаниях.
Работа добавил, что сейчас идет разработка и принятие правовых документов, которые сделают более схожими экономические модели двух стран.
Ранее Рапота заявил, что
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Для формирования единого экономического пространства нужно обеспечить схожесть экономических моделей двух стран, сказал госсекретарь Союзного государства на VII...
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