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Рапота: Москва и Минск к 1 октября определят, как отменить роуминг в Союзном государстве

28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, передает агентство БЕЛТА.

«Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос. Технически это еще займет какое-то время», – указал Рапота в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Беларуси и России.

По словам Рапоты, в настоящее время работа по отмене роуминга в Союзном государстве «идет достаточно интенсивно».

Напомним, вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства был поднят еще в 2017 году. В декабре 2019-го была утверждена соответствующая «дорожная карта». В документе сказано, что плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020-го.

Летом Рапота сообщал, что министерства связи и информации России и Беларуси обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю – октябрю, «дорожная карта» выполняется по графику. На днях Рапота заявил, что отраслевые ведомства пообещали решить данный вопрос не позднее конца года.



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Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России выступил в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Беларуси и России.
 
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