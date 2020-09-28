Рапота: Москва и Минск к 1 октября определят, как отменить роуминг в Союзном государстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, передает агентство БЕЛТА .

«Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос. Технически это еще займет какое-то время», – указал Рапота в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Беларуси и России.

По словам Рапоты, в настоящее время работа по отмене роуминга в Союзном государстве «идет достаточно интенсивно».

Напомним, вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства был поднят еще в 2017 году. В декабре 2019-го была утверждена соответствующая «дорожная карта». В документе сказано, что плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020-го.