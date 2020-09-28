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Источник утечки воздуха на МКС не нашли, но экипаж покинул изоляцию (обновлено)
Источник материала: Onliner
Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди 25 сентября были изолированы на российском сегменте Международной космической станции,
В ведомстве сообщили, что запланированные работы будут проходить штатно. Безопасности экипажа ничто не угрожает.
20 августа агентство ТАСС
Утечку пока не нашли
Источник утечки воздуха на МКС не нашли, но космонавты завершили изоляцию. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в «Роскосмосе».
— Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции, —
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Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди 25 сентября были изолированы на российском сегменте Международной космической...
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