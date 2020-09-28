Источник утечки воздуха на МКС не нашли, но экипаж покинул изоляцию (обновлено)

Источник материала: Onliner

Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди 25 сентября были изолированы на российском сегменте Международной космической станции, сообщает сайт «Роскосмоса». Им нужно было найти утечку атмосферы на борту МКС.

В ведомстве сообщили, что запланированные работы будут проходить штатно. Безопасности экипажа ничто не угрожает.

20 августа агентство ТАСС сообщало об аналогичном переходе экипажа на российский модуль МКС из-за утечки воздуха, которую зафиксировали приборы. Среди возможных причин утечки называли попадание мелких фрагментов метеорита или космического мусора.

Утечку пока не нашли

Источник утечки воздуха на МКС не нашли, но космонавты завершили изоляцию. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в «Роскосмосе».

— Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции, — говорится в официальном заявлении госкорпорации «Роскосмос». — Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Группа управления полетом МКС анализирует поступившую информацию, чтобы определить уровень и возможное место утечки на основе точных данных, полученных по результатам изоляции экипажа на российском сегменте станции.